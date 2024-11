José Manuel Rodrigues manifesta pesar pela morte de Edgar Aguiar

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifesta, em nota enviada o "seu profundo pesar" pela morte de Edgar Aguiar, presidente do grupo 'O Liberal'.

Foi director do Semanário 'Tribuna da Madeira' e das revistas 'Saber Madeira' e 'Fiesta', publicações com as quais "valorizou o sector da comunicação social na Madeira", refere o presidente do parlamento madeirense.

Edgar Aguiar distinguiu-se ainda, na sua actividade profissional, por ter lançado o 'Diário Cidade', uma publicação impressa de distribuição gratuita em todo o arquipélago, que mais tarde passou a formato digital, tendo encerrado em 2015.

"À Família e aos amigos expresso as mais sentidas condolências", remata.