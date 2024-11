Luís Montenegro felicita Trump e espera "colaboração estreita"

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, deu hoje os parabéns a Donald Trump pelo resultado nas eleições norte-americanas e disse estar empenhado em trabalhar numa "colaboração estreita" a nível bilateral, multilateral e da NATO.

Esta posição foi expressa por Luís Montenegro através da rede social X hoje de manhã, em publicações em português e inglês.

"Parabéns, Presidente Donald Trump. Estou empenhado em trabalharmos em colaboração estreita, no espírito da longa e sólida relação entre Portugal e os Estados Unidos, a nível bilateral, da NATO e multilateral.

MNE diz que relação institucional em nada será alterada

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse hoje que Portugal respeita a vontade do povo americano e considerou que a escolha de Donald Trump para a Casa Branca em nada alterará a relação institucional entre os dois países.

"Fosse para que candidato fosse, em nada alteraria, por um lado, a nossa relação institucional (...), multissecular de aliado, preferencial e, designadamente, de aliado na matéria de segurança e defesa dos Estados Unidos", disse à Lusa Paulo Rangel, sublinhando que não havia nenhuma preferência e que a vontade do povo norte-americano é soberana.

O governante disse ainda que o Governo português está a "preparar um novo ciclo de relacionamento", aproveitando a "tradição multissecular de segurança e defesa, nomeadamente no quadro da NATO e a nível multilateral", e "estimular as relações económicas", que "eram já francamente boas e tinham tido desenvolvimentos nos últimos anos muito promissores.

"Tudo isto num quadro de normalidade institucional, normalidade democrática e de amizade entre os dois países", acrescentou.

O governante reconheceu que "os novos ciclos põem sempre algumas exigências novas" lembrando que o mesmo aconteceu com administrações anteriores.

"Às vezes fala-se nas questões económicas, mas, por exemplo, o Presidente Biden teve o pacote anti-inflação, o chamado IRA, que o obrigou, obviamente, a negociações sérias entre a União Europeia e os Estados Unidos", exemplificou.

Rangel afirmou que as exigências que o novo ciclo colocam fazem parte de "um quadro de normalidade" na relação diplomática "entre aliados na relação transatlântica".

"Tudo encarado com normalidade, com regularidade e com aquele sentido democrático que é típico dos portugueses e dos americanos", acrescentou.

Trump proclamou a sua vitória sobre a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais num discurso a partir da Flórida, na madrugada de hoje, enquanto aguarda pela confirmação e oficialização, quando as projeções dos media norte-americanos o colocam a apenas três votos eleitorais de alcançar os 270 necessários para regressar à Casa Branca.