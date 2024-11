Chega vai convocar conferência de imprensa para anunciar moção de censura ao Governo Regional

Miguel Castro vai realizar, esta tarde, uma conferência de imprensa em que vai anunciar uma moção de censura ao Governo Regional de Miguel Albuquerque.

A moção de censura, assim que for entregue ao presidente da Assembleia, terá de ser discutida e votada, num prazo máximo de oito dias.

Se a moção do CH tiver o apoio da oposição, nomeadamente do PS e do JPP, o governo regional cai e terão de ser convocadas eleições pelo Presidente da República.