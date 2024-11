CTT afirmam-se comprometidos "com a imprensa regional"

Os CTT estão comprometidos "com a imprensa regional" e "já subsidiam, de forma voluntária", a sua distribuição, e se "houver oportunidades compatíveis" com a sua oferta não deixarão de analisar, disse à Lusa fonte oficial.

No Plano de Ação para a Comunicação Social, o Governo da República vai alargar o apoio no âmbito do regime de incentivo à leitura (vulgo porte pago), nomeadamente, duplicando -- de 40% para 80% - a comparticipação nas publicações periódicas, e o apoio à distribuição de publicações periódicas para zonas de baixa densidade populacional.

Questionada pela Lusa, fonte oficial dos Correios de Portugal adiantou que "os CTT estão muito comprometidos com a imprensa regional".

Este "é um forte exemplo de proximidade às populações, um dos nossos valores fundamentais e onde estamos muito representados, através da nossa rede, que conta atualmente com cerca de 3.500 pontos de contacto", acrescentou a mesma fonte.

"Os CTT já subsidiam, de forma voluntária, a distribuição da imprensa regional e, se houver oportunidades compatíveis com a nossa oferta, não deixaremos de analisar e estar prontos a intervir, nesta lógica de cidadania e papel social", concluem.