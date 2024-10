Bombeiros da Calheta e dos Açores treinam resgate na Raposeira

As equipas de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Corporação de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande (São Miguel, Açores) realizaram hoje um treino conjunto no Miradouro da Raposeira, na Calheta, que contou também com a presença do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

O objectivo desta parceria, que acontece desde 2018, visa fortalecer os laços e aprimorar as técnicas de resgate através de exercícios práticos e simulações, informou o Serviço Regional de Protecção Civil.

A equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários da Calheta tem organizado diversos treinos operacionais com o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, focando-se na articulação de comunicações e procedimentos operacionais. Estes treinos incluíram a participação de elementos do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) e a utilização de tecnologias avançadas como drones e manequins de suporte avançado de vida.