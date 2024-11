Cimeira dos governos da República e das Regiões Autónomas fica sem efeito

A cimeira do Governo da República e dos Governos Regionais dos Açores e Madeira, marcada para 12 e 13 de Novembro ficou "sem efeito", apurou o DIÁRIO junto do executivo madeirense.

Tudo por causa da moção de censura ao Governo Regional liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque entregue hoje pelo grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira, com o líder da estrutura regional do partido a exigir a demissão do chefe do executivo madeirense, que descreveu como um "entrave", num contexto em que quatro secretários regionais são arguidos em processos judiciais.

A reunião inédita foi anunciada a 30 de Outubro pelo líder do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, com José Manuel Bolieiro a referir na altura que este seria um espaço onde, verdadeiramente, haveria "negociação entre os três governos em relação ao Orçamento do Estado e a todas as pendências governativas", revelou na entrevista à RTP realizada no seguimento do 26.º Congresso Regional do PSD/Açores.

A Madeira levaria ao encontro marcado para São Miguel, nos Açores, Miguel Albuquerque e o seu seu chefe de Gabinete, Rui Abreu, bem como os secretários regionais Rogério Gouveia, Pedro Ramos, Eduardo Jesus, Rafaela Fernandes e Pedro Fino.

Segundo apurámos, o encontro marcado para o Hotel Terra Nostra, nas Furnas, teria no dia 12 um reunião do Primeiro-Ministro e dos Presidentes dos Governos Regionais e no dia 13 reuniões sectoriais, uma sessão plenária e finalizaria com declarações à imprensa.

O Primeiro-Ministro seria acompanhado pelos ministros de Estado e das Finanças; Presidência: Adjunto e da Coesão Territorial; Saúde; Infraestruturas e Habitação, Energia e Ambiente; Agricultura e Pescas, bem como dos secretários de Estado do Turismo; Mar; e Pescas.