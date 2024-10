Saiba o que hoje é notícia

Os sindicatos dos técnicos de diagnóstico e terapêutica realizam hoje uma concentração em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, quando cumprem o segundo dia de greve para exigir respostas às reivindicações.

Este protesto é convocado por três sindicatos, que estão desde segunda-feira numa greve de quatro dias.

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica protestam contra a falta de resposta do Governo a questões críticas relacionadas com a progressão na carreira e a aplicação de pontos da avaliação de desempenho, que afetam diretamente o posicionamento remuneratório dos trabalhadores, mas também de questões macro que carecem de protocolo negocial.

A manifestação de hoje e a greve foram convocadas pelo STSS, pelo Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Sindite) e pelo Sindicato Dos Trabalhadores Da Administração Publica (Sintap).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição "Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário", que visa realçar o racionalismo africano e a sua riqueza face a preconceitos e mitos difundidos por potências coloniais, é inaugurada hoje no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.

Concebida e coordenada pela historiadora Isabel Castro Henriques, a exposição trata em particular o colonialismo português em África, nos séculos XIX e XX, desconstrói mitos criados pela ideologia colonial, e procura contribuir para o conhecimento da verdadeira dimensão colonial portuguesa.

Dois eixos centrais estruturam a mostra, privilegiando o conhecimento histórico: o primeiro organiza-se em painéis temáticos, em que texto e imagem se articulam, pondo em evidência as linhas de força do colonialismo português; o segundo dá voz a obras de arte africanas, como evidência do pensamento, da cultura e da complexidade dos sistemas sociais e culturais de onde provêm, contrariando a natureza falsificadora dos mitos coloniais portugueses.

Este segundo eixo reúne 139 obras, oriundas do Museu Nacional de Etnologia, da Fundação Calouste Gulbenkian e da coleção Francisco Capelo, e conta ainda com peças contemporâneas de Lívio de Morais, Hilaire Balu Kuyangiko e Mónica de Miranda.

A exposição, que envolveu uma equipa de três dezenas de investigadores, realiza-se no contexto da prioridade que o Museu Nacional de Etnologia atribui ao estudo de proveniência das suas coleções extraeuropeias, e da reflexão sobre o contexto colonial em que o museu foi fundado. É organizada com o Centro de Estudos Sobre África e Desenvolvimento da Universidade de Lisboa, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

DESPORTO

Sporting e Nacional abrem hoje no Estádio José Alvalade (20:15) a 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, competição que apresenta novo formato, com apenas oito equipas a disputarem o acesso à 'final four'.

O novo modelo coloca a competição diretamente nos quartos de final, fase que inclui os seis primeiros classificados da I Liga em 2023/24 e os dois primeiros da II Liga, com um único jogo em que o mais bem classificado joga em casa.

Na quarta-feira, o Benfica, recordista de títulos na competição e vice-campeão nacional, recebe no Estádio da Luz o campeão da segunda, o Santa Clara (20:15), enquanto na quinta-feira o FC Porto recebe o Moreirense (20:45) e o Sporting de Braga o Vitória de Guimarães (18:45), num dérbi minhoto.

ECONOMIA

Prossegue hoje a greve parcial dos revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP, que na segunda-feira levou ao cancelamento de 263 comboios até às 19:00, sobretudo no serviço regional, segundo balanço enviado à Lusa.

Os revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP -- Comboios de Portugal deram início na quinta-feira passada a uma greve que se prolonga até ao dia 03 de novembro.

Hoje e na quarta-feira, dia também de greve parcial, a CP prevê perturbações nos serviços Regional/InterRegional, Urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto.

Já no dia 31 de outubro, quando a paralisação será total, de 24 horas, prevê-se perturbações no Alfa Pendular, Intercidades, Regional/InterRegional, Urbanos e Internacional Celta.

***

O Governo volta hoje a reunir-se com as três federações sindicais da administração pública, no âmbito do processo negocial sobre a atualização geral dos salários dos funcionários públicos do próximo ano.

Esta é a quarta ronda de negociações no âmbito do processo negocial geral anual, que está a ser conduzido pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido.

A Frente Sindical, liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) é a primeira a ser recebida, pelas 09:00, seguindo-se a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (Frente Comum) pelas 10:15 e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) pelas 11:30.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Uma missão empresarial lusófona identifica, hoje e quarta-feira, na capital cabo-verdiana, novas fontes de financiamento e estratégias de transição energética nos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo a Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) e a Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa (RELOP), que promovem a iniciativa juntamente com o Governo de São Tomé e Príncipe (que detém a presidência rotativa da CPLP), o evento visa analisar as estratégias destes países "para mobilização de financiamento climático para acelerar a transição energética".

O programa de hoje inclui a apresentação de oportunidades de investimento em território cabo-verdiano no âmbito do Fundo Climático e Ambiental, criado ao abrigo de um acordo de conversão da dívida com Portugal.

O fundo financiará "projetos de energias renováveis, água e saneamento e transportes em parceria com empresas portuguesas".

Para quarta-feira está agendado o 2.º Seminário de Energia e Clima da CPLP, no Palácio do Governo, na cidade da Praia.

O seminário vai debater princípios gerais e ponto de situação de fundos climáticos, o papel da banca na transição energética e as perspetivas para a COP 29, encontro dedicado ao clima, promovido pelas Nações Unidas, a realizar-se em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro.

PAÍS

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) entrega hoje no parlamento regional a proposta de Plano Anual e de Orçamento para 2025, que atinge o valor de 1.913 milhões de euros.

A proposta será entregue pelo secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, pelas 14:00 locais (15:00 em Lisboa), seguindo-se a apresentação pública do documento, em conferência de imprensa, na Horta.

O Orçamento dos Açores para 2025, que define as linhas estratégicas do executivo de coligação para o próximo ano, atinge os 1.913 milhões de euros, enquanto o Plano Regional é de 818 milhões, anunciou em 30 de setembro o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão.

A proposta de Orçamento para 2025 é ligeiramente inferior ao Orçamento de 2024, aprovado em maio, que contempla um valor de 2.045,5 milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro de 2023 (2.036,7 milhões).

O debate e votação das propostas de Plano e Orçamento para 2025 vai decorrer entre 25 e 29 de novembro, tendo o PS (o maior partido da oposição) e o Chega já demonstrado abertura para aprovar os documentos elaborados pelo executivo de coligação para o próximo ano.

O governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM, saído das eleições legislativas antecipadas de 04 de fevereiro, governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita de negociar o apoio de alguns partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.

***

O Governo reúne-se hoje com associações representativas das comunidades da área de Lisboa, que convidou "para dialogar", na sequência dos desacatos ocorridos após a morte de Odair Moniz, baleado na semana passada por um agente da PSP.

A reunião convocada pelo Governo juntará os ministros da Presidência, da Administração Interna e da Juventude e Modernização, bem como dirigentes das polícias (GNR e PSP), do Instituto Português do Desporto e da Juventude e da Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Na lista inicial de associações convidadas pelo Governo não constavam coletivos como o movimento Vida Justa, que só foi incluído depois de pedir explicações.

A iniciativa - que vai decorrer às 14:30, no Campus XXI, em Lisboa -- surge na sequência dos acontecimentos que se seguiram à morte de Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos, morador no bairro do Zambujal, na Amadora, que há uma semana foi baleado por um agente da PSP, no bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho.