PAN exige solução para depósito de resíduos na antiga Escola do Rancho em Câmara de Lobos

O PAN Madeira diz ter recebido "várias denúncias sobre uma prática inadequada de gestão de resíduos pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que tem utilizado as antigas instalações da Escola do Rancho, na estrada de Santa Clara, como local de depósito de resíduos variados".

No entender do partido, "esta situação não só cria uma imagem de lixeira junto às habitações, como também representa um risco directo para a saúde pública, ao promover a proliferação de roedores e a dispersão de poeiras no ar durante o descarregamento dos materiais",

Para o PAN Madeira, um partido dedicado à protecção ambiental e ao bem-estar da população, esta situação é preocupante.

"Enquanto defensores de um ambiente saudável e sustentável, não podemos ignorar práticas que colocam em causa tanto o equilíbrio ambiental como a qualidade de vida das pessoas de Câmara de Lobos," disse Vítor Gomes, membro do PAN Madeira.

No seu entender, "a Câmara Municipal, que regularmente promove campanhas de recolha de objectos volumosos, deveria assegurar que os resíduos resultantes das suas próprias actividades deveriam ser encaminhados para locais apropriados, afastados das zonas habitacionais". A existência de centros de tratamento e armazenamento de resíduos na Região, conforme fez questão de referir, "reforça a necessidade de uma gestão adequada e, por isso, o PAN Madeira questionou à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, por que razão estes resíduos continuam a ser acumulados em locais inadequados".

O PAN Madeira exige que a Câmara Municipal adopte medidas urgentes para garantir que os resíduos sejam retirados desta área residencial e que seja implementado um sistema eficaz de transporte e armazenamento.

Se a autarquia não dispõe de meios suficientes, é essencial que priorize investimentos que garantam uma gestão de resíduos responsável e segura, de modo a proteger o ambiente e a saúde da população". Vítor Gomes

O partido garante que "continuará a acompanhar de perto esta situação e pede à Câmara Municipal de Câmara de Lobos que se comprometa com a saúde pública e a protecção ambiental, cessando imediatamente a utilização da antiga escola como depósito de resíduos".