Presidente da Concelhia do Funchal do Chega 'bate com a porta'

Davide Nóbrega, presidente da Concelhia do Funchal do Chega-Madeira, pediu a demissão do cargo, desvinculou-se do partido e garante que tudo se deve à direcção errática de Miguel Castro, líder regional.

O agora ex-militante, que foi 5.º na lista candidata à últimas eleições legislativas regionais e pertencia ao Conselho nacional do Chega, acusa Castro de falhar no diálogo interno, além de entender que o projecto político na madeira tem muito a crescer. E exemplifica: a única concelhia activa é precisamente aquela que acaba de pedir demissão.

Davide Nóbrega acusa o líder regional de estar apenas focado no grupo parlamentar e não em desenvolver a acção partidária para fazer crescer o Chega a nível regional. Entre as discordâncias com o rumo traçado é o facto de os deputados do Chega terem aprovado o Programa de Governo do PSD e agora, meses depois, quererem derrubar o mesmo governo de Miguel Albuquerque.

Garante que ainda aguentou muito tempo, mais por consideração à direcção nacional que, acredita, não segue a estratégia de Miguel Castro. Sai com "algum trabalho feito, mas não o idealizado, pois queria mais para o partido, queria que tivesse uma maior ligação à comunidade e mais directa da direcção com as estruturas locais", que falharam, disse ao DIÁRIO esta quinta-feira.

Davide Nóbrega também tinha sido candidato às eleições autárquicas de 2021, tendo concorrido à junta de freguesia de São Roque.