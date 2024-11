RIR defende que Escola do Tanque seja convertida em Centro de Dia

O RIR, através de comunicado, tece duras críticas à criação da Associação de Turismo do Monte e apela a que a Escola do Tanque, apontada como possível sede para essa associação, possa ser convertida num Centro de Dia, mantendo-se os serviços afectos ao Desporto Escolar.

A Associação de Turismo do Monte, no nosso entender trata-se de mais uma associação engendrada para dar tachos aos ressuscitados, a arguidos, e com esta, conseguir manter a Freguesia do Monte no domínio laranja. Ora não estivessem eleições autárquicas à porta, e a atual presidente da Junta de Freguesia estar a ser muito criticada pela população. Liana Reis

A coordenadora regional do RIR também critica o presidente do Governo Regional: "Como se não bastasse esta burrice da autarquia do Funchal, aparece Miguel Albuquerque mais uma vez com o tema dos teleféricos. Esta criatura anda alucinada em enfiar teleféricos em tudo o que é verde, atingido desta vez o Terreiro da Luta".

O partido considera que a freguesia do Monte precisa de investimento em prol da população e não do turismo. Nesse sentido, pede maior intervenção na limpeza, no alargamento e melhoramento de veredas, mais postos de iluminação, e de espaços gastronómicos. "O Monte precisa de ser ressuscitado em prol de quem lá vive e não de quem lá passa a ver as vistas e a usufruir dos serviços do domínio da Fundação Berardo", termina Liana Reis, mas não sem antes questionar se Pedro Calado será candidato à Junta de Freguesia do Monte.