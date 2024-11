Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea apresenta revista

O lançamento do terceiro número da revista AMC (Arqueologia Moderna e Contemporânea), do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, vai decorrer amanhã, às 18 horas, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, e será apresentada pela arqueóloga Jacinta Bugalhão e o arquitecto Rui Campos Matos.

O Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, associação sem fins lucrativos e de direito privado, que se dedica à defesa, salvaguarda e divulgação do Património Cultural Arqueológico do Período Moderno e Contemporâneo, na continuação da celebração do seu 20.º aniversário, que decorre durante o corrente ano, apresenta agora o 3.º número da sua revista AMC - Arqueologia Moderna e Contemporânea.

A revista AMC é a única publicação periódica da especialidade dedicada à apresentação de estudos e trabalhos do período Moderno e Contemporâneo. O seu terceiro número debruça-se maioritariamente sobre os temas debatidos e apresentados durante as 'I Jornadas de Arqueologia em Contexto de Obra – JACO', realizadas em Dezembro de 2021, no Museu da Electricidade - Casa da Luz, no Funchal, organizadas pelo CEAM. Sob a forma de actas do evento, a AMC3 publica alguns contributos dos distintos oradores presentes no JACO.

Esta publicação de cerca de 200 páginas conta com contribuições de diversos especialistas das áreas da Arqueologia, da História e da Arquitetura, que partilham as suas experiências e conhecimentos em projetos de arqueologia em contextos de obra.