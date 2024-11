Esfaqueado no Bairro da Nogueira

Um homem de 38 anos de idade foi esta sexta-feira à noite vítima de esfaqueamento na Camacha. A agressão com arma branca aconteceu no Bairro da Nogueira, desconhecendo-se o motivo que levou a este desfecho. Sabe-se apenas que os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram ambulância de socorro e prestaram os primeiros socorros à vítima, que estava consciente, entretanto transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, cujo estado de saúde não foi possível apurar.