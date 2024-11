Bairro da Nazaré ganha dois compostores comunitários

No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, a Câmara Municipal do Funchal inaugurou, hoje, os seus 12.º e 13.º compostores comunitários no Bairro da Nazaré. A inauguração contou com a presença da vereadora do ambiente Nádia Coelho, que ressaltou a relevância deste projeto para a cidade e para os moradores locais.

Esta iniciativa conjunta do Município do Funchal e da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) reflete o compromisso da autarquia com a conservação do meio ambiente e a construção de uma cidade mais verde e ecologicamente consciente, refere a autarquia em nota à imprensa.

Com capacidade para processar cerca de 3 metros cúbicos de resíduos orgânicos, os compostores permitirão aos moradores do bairro da Nazaré depositar restos de alimentos, cascas de frutas e vegetais, borras de café, folhas secas e materiais das limpezas das hortas. O composto resultante, submetido a uma devida manutenção e monitorização efetuada pelo município, será depois utilizado como adubo natural nos jardins e hortas comunitárias, promovendo benefícios ambientais e agrícolas.

A vereadora Nádia Coelho destacou que a compostagem comunitária é uma solução eficaz para a valorização dos biorresíduos, permitindo uma redução dos custos associados à gestão de resíduos e minimização dos impactos ambientais.

“O modelo proposto de compostagem comunitária baseia-se nas melhores práticas de gestão de resíduos sólidos, o que representa mais um passo significativo para a promoção do tratamento local dos biorresíduos e da circularidade deste importante fluxo”. Vereadora Nádia Coelho

Além dos dois novos compostores inaugurados, a Câmara Municipal do Funchal possui 11 compostores comunitários em funcionamento localizados em várias zonas da cidade, incluindo nos Conjuntos Habitacionais da Quinta Falcão, Santo Amaro, Ribeira Grande, e outros, abrangendo cerca de 700 moradores e 260 famílias. Até ao momento, já foram produzidos 4 483 kg de composto, o que corresponde a 26 898 kg de resíduos orgânicos valorizados, evitando assim que fossem encaminhados para a meia-serra.

A Câmara Municipal do Funchal mantém-se, assim, a liderar iniciativas de sustentabilidade, dando passos importantes em direção à promoção da sustentabilidade ambiental e à redução do desperdício orgânico.