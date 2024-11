Atropelamento no bairro ‘das Malvinas’

Um homem cuja idade não foi possível apurar foi vítima, esta manhã, de atropelamento no bairro da Palmeira, também conhecido por bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos.

Desconhece-se as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prestaram socorro ao ferido – empenharam uma ambulância e dois tripulantes - e transportaram-no às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a vítima foi projectada na sequência do embate com viatura e queixava-se de dores lombares, além de ter sofrido algumas escoriações. O alerta soou no quartel da corporação pelas 09:30.