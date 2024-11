Pelo menos 25 mortos, incluindo seis crianças, em ataques israelitas na Faixa de Gaza

Pelo menos 25 palestinianos, incluindo seis crianças, morreram hoje na Faixa de Gaza devido aos mais recentes ataques de Israel, segundo o novo balanço das autoridades de saúde do enclave palestiniano.

Sete pessoas da família Shaldan, incluindo três crianças, morreram num bombardeamento israelita que devastou a sua casa no bairro de Zaytun, na Cidade de Gaza, na parte norte do enclave.

Na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa, seis membros da família Abu Sabla, incluindo três crianças, foram mortos num ataque à sua casa de três andares. Outro palestiniano morreu num bombardeamento israelita contra uma casa na mesma cidade.

Fontes médicas relataram ainda ataques a um apartamento da família Abu Taqiya no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa, provocando quatro mortos, além de um incêndio que fez vários feridos.

Na sexta-feira, pelo menos 38 palestinianos morreram em toda a Faixa de Gaza devido aos ataques israelitas.

As forças israelitas que continuam a atingir, nomeadamente, a parte norte do enclave palestiniano, onde Israel lançou uma nova ofensiva há mais de 40 dias, especialmente nas cidades de Jabalia e Beit Lahia, provocando mais de 2.300 mortos e mais de 6.000 feridos.

O hospital Kamal Adwan foi novamente atacado depois de um 'drone' israelita ter destruído ontem o gerador elétrico, o depósito de água e os depósitos de oxigénio do centro hospitalar, onde permanecem 80 doentes.

"Parece não haver limites para a crueldade infligida aos palestinianos em Gaza. Durante mais de 40 dias, a população do norte está cercada, bombardeada, privada de meios básicos de sobrevivência e forçada a fugir sob ameaças", afirmou o chefe do Escritório para os Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) para a Palestina, Jonathan Whittal.

Whittal disse que as suas equipas têm tentado aceder a Jabalia, Beit Lahia e Beit Hanun, as cidades mais afetadas, há mais de um mês, mas que as autoridades israelitas rejeitaram todos os seus pedidos.

"O resultado? As pessoas estão debaixo dos escombros sem serem resgatadas. Os doentes e os feridos não conseguem chegar aos hospitais. A água potável e a comida acabaram. Perderam-se vidas", disse o funcionário da ONU.

Em quase 14 meses de guerra, pelo menos 44.056 pessoas morreram e outras 104.268 ficaram feridas, enquanto há 11 mil desaparecidos debaixo dos escombros, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.