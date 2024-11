Houthis mantêm bloqueio de navios israelitas após relatos de transferências de activos

Os rebeldes houthis do Iémen anunciaram hoje que vão manter o bloqueio marítimo contra navios israelitas, em resposta a relatos que dão conta que estes estariam a transferir os seus ativos para outras empresas para evitar sanções.

Num comunicado, o porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea, advertiu que as forças iemenitas "não tomarão em conta nenhuma mudança de propriedade ou bandeira nos barcos do inimigo israelita" e que toda empresa que realize transações com essas navios "será objeto de sanções e será proibida a passagem" nas zonas controladas pelos houthis.

Sarea asseverou que o bloqueio continua "até que cessem a agressão e o assédio na Faixa de Gaza e pare a agressão contra o Líbano".

Os houthis, que controlam grande parte do território iemenita, afirmam que estas ações são uma resposta direta ao que consideram atos hostis de Israel e de seus aliados na região.