Vacinados quase 5.500 madeirenses contra a gripe na última semana

Na última semana, cerca de 5.444 madeirenses foram vacinados contra a gripe, de um total de 22.077 inoculados na Região desde o início da campanha em curso.

Os números contam do mais recente boletim semanal, hoje divulgado pela Direcção Regional da Saúde (DRS), que dá conta que 17,3% da população residente elegível (50+) já se protegeu contra o vírus Influenza. Entre 18 de Setembro e o último domingo, dia 20 de Outubro foram administradas 4.895 doses elevadas da vacina.

O concelho de Santana, com 18,9% de cobertura (1.126 doses da vacina), lidera a lista dos que registam maior adesão. No sentido inverso está Santa Cruz, com uma cobertura de 6,2% (2.729 doses da vacina).

Covid-19 com menor procura

No que toca à vacinação contra a covid-19, a procura continua muito abaixo da registada na vacinação contra a gripe. Até ao passado domingo, eram 6.040 os residentes já protegidos contra o vírus SARS-CoV-2. De acordo com o boletim semanal da DRS, na última semana foram 1.722 os madeirenses vacinados. No total, 4,9% da população elegível (50+) já foi inoculada.

É no concelho de Santana que se regista a maior procura por esta vacina, com 3,2% (207 vacinas) da população já protegida. No Porto Moniz ainda ninguém foi vacinado, nesta campanha, contra a covid-19.

357 bebés vacinados contra VSR

Hoje foi também divulgado pela DRS, o boletim semanal da vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) na Madeira. Estes números traduzem uma taxa de cobertura na ordem dos 96,2% nos bebés nascidos na época VSR e de 83,2% nos bebés da pré-época VSR.

Dos vacinados, 187 são bebés do sexo feminido, enquanto 170 são do sexo masculino.