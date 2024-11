Os 4 melhores filmes de jogo baseados em eventos verídicos

Muitos filmes, ao longo dos anos, retratam os jogos de casino através de factos reais. Conheça os melhores e fique por dentro deste mundo fascinante.

Há várias décadas, os casinos e os jogos online têm sido uma fonte constante de inspiração para a indústria cinematográfica. Esta adaptação permite levar aos grandes ecrãs o que este tipo de jogo tem de melhor, como por exemplo todo o seu glamour, excitação e grandiosidade. Dessa forma, muitos realizadores conseguem criar filmes com bastante suspense e histórias cativantes que deixam os espectadores estupefactos e entusiasmados com vivências deslumbrantes.

Embora muitos filmes de jogo sejam meramente fictícios, alguns são inspirados e baseados em factos verídicos que aconteceram ao longo dos anos. Vários nomes do cinema inspiraram-se em histórias reais, criando alguns dos melhores filmes internacionais, pois mostram estratégias utilizadas, bem como vivências jamais imaginadas. Com este artigo, iremos abordar os quatro melhores filmes relacionados com o jogo, mas que têm por base histórias de pessoas reais.

Molly’s Game: Jogo da Alta-Roda (2017)

Como o próprio nome do filme o indica, falamos da história verídica de Molly Bloom. Esta foi uma esquiadora profissional, que aspirava ser uma das melhores da história olímpica do desporto. No entanto, uma lesão pôs fim a essas ambições, obrigando-a a tentar uma nova vida num mundo perigoso, mas excitante, os jogos de póquer de alto risco.

O filme conta a história verídica e bibliográfica de Bloom após a mudança para a cidade de Los Angeles, consequência da grave lesão que teve. Foi nessa cidade que a protagonista conheceu Dean Keith, gestor imobiliário, que a introduziu no mundo arriscado do póquer clandestino, fazendo de secretária dele. Na sequência dessas experiências ao longo dos anos, Bloom tornou-se conhecida e uma excelente profissional no que diz respeito à gestão desses eventos clandestinos. Assim, começou a organizar os seus próprios jogos, que chamaram a atenção dos principais homens com grandes fortunas. No entanto, também começou a ficar famosa entre as principais Máfias e o FBI. O Departamento Federal investigou-a e acusou-a de envolvimento em jogos ilegais, obrigando-a a ir a julgamento com o famoso advogado Charlie Jaffey.

The Gambler (Remake): O Jogador (2014)

Os jogos de casino também podem ter um lado menos positivo, o vício, sendo esse tema o retratado neste filme. Jim Bennett, um professor universitário vive uma vida dupla, onde durante o dia lecciona a sua disciplina de literatura, e à noite frequenta locais de jogo com bastante frequência. No entanto, essas visitas a casinos e a locais de jogo à noite não correm nada bem a Jim, levando a dívidas impagáveis e a um descontrolo face à impulsão de querer recuperar o perdido. Desta forma, fica a dever a pessoas perigosas e tem a necessidade de arriscar a sua própria segurança e relacionamentos pessoais para se manter vivo. A complexidade psicológica que é provocada pelo vício do jogo e as suas consequências são muito bem exploradas e retratadas neste filme, sendo considerado um dos melhores sobre o comportamento autodestrutivo provocado por tais vícios.

21: A Última Cartada (2008)

Este filme foi inspirado numa história verídica muito conhecida dos anos 80 e 90, onde uma equipa de estudantes e um professor do MIT conseguiram uma estratégia para limpar as mesas de blackjack. O enredo começa por Ben Campbell, estudante do MIT e um pequeno génio da matemática, que pretende angariar algum dinheiro para conseguir entrar na prestigiada Faculdade de Medicina de Harvard. Face às suas habilidades, rapidamente Ben foi recrutado pelo professor Mickey Rosa, que tinha uma equipa de outros estudantes talentosos.

Esse grupo desenvolveu uma estratégia de contagem de cartas no jogo de mesa de casino Blackjack. Com esse método, começaram a frequentar vários casinos físicos de Las Vegas, arrecadando quantias bastante elevadas de ganhos, uma vez que era possível vencer a casa. No entanto, a contagem de cartas é uma acção muito mal vista pelos casinos, sendo necessário proceder a essa estratégia sem o reconhecimento de terceiros. Contudo, ao longo do filme surgem diversos desafios, que podem colocar em risco o futuro académico do protagonista.

The Cincinnati Kid: O aventureiro de Cincinnati (1965)

Embora falemos agora de um filme mais antigo, também é inspirado em factos e acontecimentos reais do mundo do póquer. O protagonista, Eric Stoner, um jovem jogador, desafia o mestre, Lancey Howard, para uma partida que ficou lendária na história do póquer mundial. Falamos de um filme que coloca em causa quem poderá ser realmente o melhor, fazendo-nos entender a real importância da experiência e da juventude em diferentes momentos. Este clássico é considerado um dos melhores filmes deste tema, sendo mesmo considerado uma das grandes obras-primas para os verdadeiros fãs deste tipo de jogo de mesa.