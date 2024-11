Mostra de filmes baseados em videojogos chega ao Centro Cultural e de Investigação do Funchal

É já no próximo dia 29 de Novembro, pelas 19:30, que o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) será palco de "uma inovadora Mostra de Filmes Baseados em Videojogos".

O 'eGames on Film' é organizada pela Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira (AFTM) e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, mostra que "integra-se no projecto eGames Labs e tem como objectivo celebrar e explorar a crescente ligação entre o cinema e o universo dos videojogos, uma relação que tem vindo a transformar a narrativa da 7.ª arte nas últimas décadas", informa.

De acordo com a nota, "o desenvolvimento cinematográfico tem contribuído para a evolução dos videojogos, com técnicas de realização, design de planos e construção de personagens a enriquecerem o design de jogos. Por outro lado, os realizadores enfrentam o desafio único de adaptar um meio interativo como os videojogos para o formato passivo do cinema, sem comprometer a essência dos jogos originais", refere.

Programa da Mostra

É de realçar que a programação inclui "uma selecção de curtas-metragens de renome, reconhecidas tanto por fãs como pela crítica pela sua fidelidade ao universo dos videojogos e pela qualidade narrativa", a saber:

UNCHARTED – Live Action Fan Film, de Allan Ungar, uma curta-metragem com Nathan Fillion no papel de Nathan Drake e amplamente elogiada por capturar o espírito da série "Uncharted".

Portal: No Escape de Dan Trachtenberg, um filme de ação baseado em "Portal" e que apresenta uma protagonista que tenta escapar de um laboratório, num estilo visual impactante.

Human Revolution de Moe Sharif – Uma adaptação imersiva sobre o universo de "Deus Ex", onde é explorada a luta interna do protagonista Adam Jensen.

Metroid: The Sky Calls de Sam Balcomb – Inspirado pela estética de ficção científica dos anos 60 e 70, esta curta leva o espetador a uma experiência de exploração espacial influenciada por "Metroid".

Criss Cross de Nina Rybárová & Tomáš Rybár – Uma curta de animação inspirada no folclore, que combina técnicas de ponto cruz e uma estética de videojogo para narrar uma história de amizade e traição.

Conclui-se que esta é "uma oportunidade de fusão entre cinema e videojogos", para o "público mergulhar no impacto cultural das adaptações cinematográficas de videojogos e descobrir as múltiplas camadas artísticas e técnicas que estas produções atingem. Convidamos todos a participar nesta celebração e a descobrir o futuro da união entre o cinema e os videojogos", conclui.