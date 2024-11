Al Nassr vence com 'bis' de Ronaldo na Liga saudita

Um 'bis' do português Cristiano Ronaldo deu hoje a vitória ao Al Nassr sobre o Damac (2-0), para a Liga saudita de futebol, um desfecho mantém o emblema de Riade no terceiro lugar.

No King Saud University Stadium, em Riade, o avançado luso abriu o ativo no desafio da 12.ª jornada, quando decorria o minuto 17, da marca do castigo máximo.

No segundo tempo, a equipa comandada pelo italiano Stefano Pioli, que hoje também apostou no luso Otávio de início, beneficiou da expulsão de Bedrane no lado visitante, aos 56 minutos, para ampliar a vantagem, novamente pelos 'pés' de Ronaldo (80).

Desta forma, o Al Nassr passa a somar 25 pontos no último lugar do pódio, contra os 28 do campeão e segundo colocado Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, e 30 do líder isolado Al Ittihad, ambos com o jogo da ronda 12 por disputar.