CMF abriu serviço de Protecção Civil há 28 anos

Há 28 anos foi criado o Serviço Municipal de Protecção Civil no Funchal. Na edição impressa do dia 28 de Novembro de 1996, o DIÁRIO dava conta de que este serviço iria funcionar na torre da Câmara Municipal do Funchal e que o mesmo ia estar interligado ao Serviço Regional de Protecção Civil e aos bombeiros.

“Numa primeira fase, o novo serviço municipal de Protecção Civil vai limitar-se a pequenas intervenções no espaço do concelho funchalense, acorrendo a derrocadas, fogos e a ocorrências de dimensões reduzidas. Posteriormente, o serviço alargar-se-á à emissão de pareceres sobre obras perigosas e à intervenção em prédios ou construções que estejam a pôr em risco pessoas e bens”, podia ler-se na notícia, que anunciava que o serviço iria ser coordenado pelo capitão Valente, um profissional com experiência granjeada na GNR.

Outra notícia de destaque do nosso DIÁRIO foi a chegada à Madeira de dois cirurgiões dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) que procederam à recolha de órgãos destinados a transplante. Tratou-se de dois rins, de um fígado e das válvulas cardíacas.

Já Alberto João Jardim anunciava a visita de Jorge Sampaio à Região no ano seguinte e destacava as “relações excelentes”.

Mais de uma centena de alunos da Universidade da Madeira aliaram-se aos protestos de âmbito nacional contra a actual política do ensino superior, seguida pelo Ministério da Educação, manifestando a sua preocupação.