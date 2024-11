Muda o Mundo... e muda a música?

Começo por homenagear... o 25 Novembro 2024, passados 49 anos da fatídica data do Nascimento da Democracia em Portugal... aproveitando esta boa altura para já ir preparando a festa do próximo ano ... celebrar o meio século ... da aquisição das decisões e da vontade expressa do povo português ... apesar de existirem ainda alguns “analfabetos” que voluntariamente desconhecem a História de Portugal, ... dessa época! E para começar a festejar, nada melhor do que falar sobre música!

A música é um elemento fundamental, na educação das pessoas, ... tem a ver com os tímpanos, com a escolha e percepção individual e ao mesmo tempo com a dimensão da cultura musical pretendida por cada qual. Eu próprio, por opção individual, entendo e admiro muitos géneros musicais, desde a música clássica, ao rock, passando pelo jazz, ... e até pela música folclórica, ... mas considero que a qualidade musical, depende dos seus executantes, dos efeitos sonoros produzidos e da semântica das palavras. Hoje em dia, em Novembro de 2024, há pessoas que sabem cantar e cantam, ... outras que não sabem cantar, mas também cantam... mas depois, entre todos estes cantores, aqueles que cantam - independentemente de saber ou não saber cantar - existem aqueles que conseguem o sucesso, ficam famosos e são muito procurados e aplaudidos. Isso tem a ver com as audiências, com os ouvintes e não propriamente com os timbres e retoques da própria música! E alguns destes famosos, pertencem ao grupo dos que não sabem cantar, ... o que me parece estranho, porque, ... quando se fala de “quantidade” deve ser pela característica relativa ao conteúdo dos frigoríficos e das “dispensas” nas cozinhas, ... enquanto que a “qualidade” é uma característica da perfeição! Como é que uma pessoa que não sabe cantar se torna famosa? Quais são as características actuais da fama? Quais são as coordenadas, as influências e quais as qualidades exigidas? Quando surgiram as bandas famosas do rock ou hard-rock, ... essa fama estava associada à técnica dos seus executantes e no seu conjunto, ao resultado final dos efeitos, ... que eram, um som cristalino, luz e cor à medida, ... mas, sabemos que na actualidade, até existem “extras” na produção musical, para mudar e corrigir a voz, ... de acordo com as necessidades e as circunstâncias! Sobre as bandas rock, estava exactamente a me referir às bandas dos anos 60, 70 e até 80, em que a música tinha uma pureza extrema, uma qualidade excepcional e a prova de tudo isso, é que se organizaram grupos musicais, que eram “imitações”, ... dos Beatles, Rolling Stones, dos Kinks, Led Zeppelin, Queen, dos AC/DC, ... as “Bandas de Tributo”, como eram assim chamadas! Só se fazem imitações de coisas valiosas, ... e aqui está um belo exemplo, em poder recordar os icónicos músicos de anos passados, daqueles que ... “por obras valorosas se vão da lei da morte libertando”!

Hoje, a música é outra, outros ouvintes, com outros tímpanos, outros géneros musicais, com poucas teclas, poucos acordes, com vocais medianamente altos ou baixos, por vezes assaz monocórdicos. São outros tempos ... mas têm bons resultados, têm fãs, têm audição, mas não sei se terão durabilidade, se terão futuro ... se algum dia também justificarão uma “Banda de Tributo” em sua homenagem! O tempo o dirá !

Pergunto também porque razão os jovens não são adeptos da música clássica, tão patente na riqueza musical dum S. Rachmaninoff, dum F. Liszt, um F. F. Chopin, um L. V. Beethoven, entre tantos outros?

A educação musical tem algum sentido ser iniciada na escola, por fazer parte da cultura geral, para se perceber as afinidades e também saber quem merece o devido apoio no desenvolvimento das suas apetências ou qualidades musicais. Mas agora a música - a música da moda - é um conjunto de misturas sonoras e de efeitos especiais, com vozes que podem ser amplificadas e “aclimatadas” aos requisitados esforços das cordas vocais dos executantes, de modo a demonstrarem as melhores “performances” com um melhor resultado final, de acordo com as expectativas.

Mas, estou convencido que, bateristas como o Ginger Baker, já não existem ! Este é sómente um exemplo dum grande músico rock! E já agora, .... cantoras como a Janis J., ou a Emy W., a Tina T., ou então a Billie H., já não existem também ... ou então, cantores como o Ian Gillan ou o Fredy Mercury!

Toda a perfeição, toda a qualidade ... em todos os sentidos ... começa a ser posta em causa com as imitações, ... vindas dos países asiáticos ! E acho que também atingiu a música! Esta é a minha “santa e exclusiva” opinião!

E vamos então festejar a data comemorativa dos 49 anos do início da Democracia em Portugal, brindando com Vinho Madeira de 1974 ... guardando umas garrafinhas para a grande festa do meio século, no próximo ano!