53 acidentes provocaram 10 feridos nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, na última semana, um total de 53 acidentes nas estradas da Madeira, maioritariamente no concelho do Funchal (24). Destes resultaram 10 feridos ligeiros, que foram assistidos pelas respectivas corporações de bombeiros.

Ocorreram 43 colisões, cinco despistes, três atropelamentos e dois outros acidentes não especificados.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dá também conta de que realizou várias fiscalizações rodoviárias entre os dias 15 e 21 de Novembro, onde deteve oito condutores sob efeito de álcool, um por falta de habilitação legal para o exercício da condução, dois com veículo apreendido, um com carta apreendida e outro por desobediência, após ter sido apanhado nas 12 horas após um exame de pesquisa de álcool no sangue com mais de 1,2g/l.