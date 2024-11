Associação de Doenças Neuro-Musculo-Esqueléticas realiza 'Rota da Saúde' na Madeira

No próximo dia 6 de Dezembro, A Associação de Doenças Neuro-Musculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira (RAM) realiza o simpósio 'Rota da Saúde', das 9h às 16h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A 'Rota da Saúde' tem como objectivo principal abordar a importância de boas práticas de saúde, através de orientações e promoção de uma vida saudável e informada. Além disso, também visa destacar a importância da inclusão e da participação de todos, promovendo o turismo de inclusão, com exemplos práticos de eventos bem-sucedidos, com destaque para a 'ROTA101Madeira', dinamizada pela associação.

O evento contará com a presença de oradores regionais e nacionais, que irão partilhar seu conhecimento e experiências. A participação no simpósio é gratuita, mas requer inscrição prévia. Os interessados devem enviar um e-mail para [email protected] para garantir a sua vaga.