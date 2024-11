Equipa de Trump celebra pedido de encerramento do caso de subversão eleitoral

A equipa do Presidente eleito norte-americano, Donald Trump, considerou hoje uma "grande vitória para o Estado de Direito" o pedido do procurador especial Jack Smith para encerrar o caso em que o magnata era acusado de subversão eleitoral.

"A decisão de hoje do Departamento de Justiça põe fim aos casos federais inconstitucionais contra o Presidente Trump e é uma grande vitória para o Estado de Direito", advogou o porta-voz do político republicano, Steven Cheung.

De acordo com o comunicado, quer a população norte-americana, quer o próprio Trump "querem o fim imediato da utilização" do sistema judicial "como arma política" e estão ansiosos por "unir o país".

"O povo americano reelegeu o Presidente Trump com um mandato esmagador para tornar a América grande novamente", disse Cheung, aludindo ao 'slogan' da campanha do Presidente eleito "'Make America Great Again'".

O procurador especial norte-americano Jack Smith anunciou hoje que desistiu do processo de subversão eleitoral federal contra Donald Trump, recomendando a rejeição do caso.

Smith lembrou que Trump venceu as eleições presidenciais de 05 de novembro e que a política interna do Departamento de Justiça o proíbe de prosseguir com acusações criminais contra um Presidente em exercício.

Após consultas com o Gabinete de Assessoria Jurídica, Smith concluiu que a acusação deve ser rejeitada antes de Trump assumir o cargo, em 20 de janeiro.

Trump, que já foi Presidente entre 2017 e 2021, é acusado no Distrito de Colúmbia pelas suas tentativas de reverter os resultados das eleições que perdeu em 2020 contra o atual Presidente, o democrata Joe Biden, e por ter alegadamente instigado o ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021.

A vitória eleitoral de Trump, acusado de quatro processos criminais, está a permitir-lhe limpar o seu horizonte judicial.

Em maio passado, o republicano tornou-se no único ex-presidente dos Estados Unidos considerado culpado num processo criminal, por falsificar documentos para fins de suborno a Stormy Daniels e assim encobrir o seu caso com esta atriz pornográfica, mas o juiz adiou - sem data - a divulgação da sentença.