Iluminações de Natal em Lisboa serão acesas dia 23 de Novembro e permanecerão até 6 de Janeiro

As iluminações de Natal em Lisboa vão ser inauguradas em 23 de novembro e manter-se-ão acesas até ao Dia de Reis, 06 de janeiro, contando com 1.987.125 lâmpadas de baixo consumo, revelou hoje a câmara municipal.

À semelhança de anos anteriores, a inauguração das iluminações de Natal será assinalada no Terreiro do Paço, com a ligação da árvore de Natal, no dia 23 de novembro (sábado), às 18:30, a que se segue um espetáculo de luz e som e um concerto da cantora Áurea, que irá interpretar temas de filmes da quadra natalícia, indicou o município de Lisboa.

Em 2023, as luzes de Natal em Lisboa foram inauguradas em 30 de novembro, uma semana depois comparativamente com o previsto para este ano.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) disse que o investimento nas iluminações de Natal para este ano é de 749.500 euros, o mesmo valor que foi disponibilizado em 2023, no âmbito de um protocolo entre o município e a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

"É de salientar as medidas que foram adotadas para a redução do consumo e a eficiência energética: Lisboa será iluminada com 1.987.125 lâmpadas de baixo consumo, utilizando tecnologia LED, o que permitirá uma poupança energética de cerca de 80% em comparação com as tradicionais lâmpadas incandescentes", indicou a autarquia.

No âmbito do protocolo com a UACS, a área urbana a iluminar será também igual à do ano anterior, prevendo-se luzes de Natal em 45 locais, incluindo praças, ruas e avenidas da cidade.

"Ao todo, serão instaladas cerca de 1.000 estruturas luminosas, compostas por aproximadamente 5.700 peças decorativas", adiantou a câmara.

Além da preocupação com a poupança energética, a CML realçou que nas iluminações de Natal deste ano "serão utilizados materiais mais sustentáveis, como plásticos biodegradáveis e recicláveis, minimizando assim a geração de resíduos".

"As instalações serão recicladas no final da sua vida útil, contribuindo para uma economia circular e para a redução do impacto ambiental associado à produção e descarte", frisou o município.

Segundo a autarquia, os horários das luzes de Natal são das 17:30 às 24:00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17:30 à 01:00 às sextas-feiras e sábados; e das 17:30 às 02:00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.