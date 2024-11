Bombeiros recebem formação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados

Pela primeira vez na Região, as corporações de bombeiros receberam formação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Esta sessão decorreu no passado dia 13 de Novembro, tendo sido desenvolvida em Setembro pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo nota à imprensa, o curso abrangeu duas perspectivas do tema: uma geral e outra com foco especial para os bombeiros durante situações de emergência. "A formação teve como objectivo dotar os 14 participantes com conhecimentos essenciais para identificar os regimes legais em vigor, distinguir o seu âmbito de aplicação, definir os princípios fundamentais do RGPD e reconhecer os dados pessoais e os direitos das pessoas singulares", explica.



Esta iniciativa foi co-financiada pelo Fundo Social Europeu+ através do Programa MADEIRA 20-30, reforçando o compromisso contínuo com a capacitação e atualização dos profissionais de proteção civil na região.