Valor da proposta de Orçamento da Região é de 2.600 milhões de euros

A proposta de Orçamento da Região, que hoje será apresentada, terá um valor de 2 mil milhões e 600 mil euros. A informação foi avançada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita às obras do novo lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal.

Esse documento será apresentado hoje, pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, pelas 16h30, no Salão Nobre do Governo Regional.

Antes, pelas 15 horas, será formalizada a entrega, na Assembleia Legislativa da Madeira, da proposta de Orçamento, bem como do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da RAM (PIDDAR).