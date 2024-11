Madeira fez inventário de órgãos que era o único do país em 2009

A Direcção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC ) lançou, em 2009, um livro cujo conteúdo era único no país. ‘Órgãos das Igrejas da Madeira’, da autoria do mestre organeiro Dinarte Machado e de Gerhard Doderer fazia o inventário dos órgãos existentes na Região.

“Este é o primeiro inventário que se faz de uma dada região de Portugal. Não existe outro. Nem no centro de Portugal, nem no Alentejo, nem no Norte do país, nem nos Açores. É a primeira vez que temos realmente em mão algo palpável, relativamente a este inventário patrimonial”, referia Doderer.

Os instrumentos foram localizados e avaliados pelos autores da obra antes de constarem da mesma. Mais de trints órgãos constavam desse inventário.