Única mulher presidente de um clube da primeira divisão brasileira foi reeleita

Leila Pereira, a única líder da primeira divisão do futebol brasileiro, foi hoje reeleita por larga maioria como presidente do Palmeiras e anunciou que planeia renovar com o treinador português Abel Ferreira até 2027.

Após a eleição, Leila Pereira disse que é seu desejo que o treinador português, empenhado na conquista do tricampeonato, fique no cargo até 2027, quando termina o seu segundo mandato, mas esclareceu que o Palmeiras ainda não tem negociações abertas com Abel Ferreira.

"O Abel tem contrato até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro, não pensamos em outra coisa. Aí depois, quando as coisas estiverem mais tranquilas, vou conversar com o treinador, porque é meu desejo que fique até dezembro de 2027", disse.

A presidente do Palmeiras foi reeleita com 72 por cento dos votos expressos pelos sócios do clube de São Paulo.

"Já fizemos muito nos últimos três anos e faremos ainda mais nos próximos três, sempre com profissionalismo, responsabilidade e transparência", afirmou após a votação, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação oficiais do Palmeiras.

Leila Pereira, de 60 anos e licenciada em Jornalismo e Direito, ingressou na direção como conselheira em 2017 e em 2021 foi eleita a primeira presidente da história do clube para um mandato de três anos em que a equipa conquistou título após título.

A dirigente desportiva, tida como uma das pessoas mais ricas do Brasil segundo a revista Forbes, é uma destacada defensora da participação feminina na gestão do futebol e tem apoiado as condenações dos ex-jogadores Robinho e Dani Alves por violação.

No início do ano, Leila Pereira surpreendeu ao convocar uma conferência de imprensa inédita apenas para jornalistas mulheres na qual anunciou a renovação do português Abel Ferreira como treinador.

Em Portugal, Alexandrina Cruz, de 47 anos, é a única presidente de um clube de futebol da I Liga, o Rio Ave, após ter sido eleita em 2023, numa votação que registou um recorde de afluência, com os 1.077 votos a superarem o anterior melhor registo de 665, em 2020.