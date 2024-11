Isabel Garcês reeleita para a Concelhia do PS-Funchal com 72,5% dos votos

Isabel Garcês, actual deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, foi reeleita hoje para novo mandato à frente da Concelhia do Funchal do Partido Socialista.

A dirigente, "que já vinha presidindo à estrutura concelhia do partido, candidatou-se pela Lista B, tendo arrecadado 72,5% dos votos, ao passo que a Lista A, liderada por Gonçalo Aguiar, contabilizou 27,5% dos votos", informa uma nota do PS.

"Em números concretos, a Lista B, que tinha como lema 'Funchal com Futuro', conseguiu 18 mandatos para a Concelhia, ao passo que a Lista A, com o lema 'Ação e Compromisso', somou 7 mandatos", acrescenta.

"Todos os secretários coordenadores eleitos serem da lista liderada por Isabel Garcês, o que ajuda a dar também corpo à expressiva vitória alcançada", destaca a nota emitida há pouco.

Assim, face aos resultados, Isabel Garcês parte "para um novo mandato na liderança da Concelhia, com o compromisso de continuar e reforçar o trabalho de mobilização das estruturas de base, dos militantes e simpatizantes perante os desafios que se avizinham, com os olhos postos na vitória do partido nas eleições autárquicas do próximo ano", conclui.