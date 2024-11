Siga viagem numa experiência de condução única com o Peugeot 208

Esta semana, o Megamotor apresenta-lhe um carro que promete superar as suas expectativas. Com poucos quilómetros, repleto de equipamento e opções flexíveis de pagamento. Um visual que chama atenção por onde passa e um conforto a bordo que surpreende. Pode achar que estamos a considerar um carro de luxo, com um preço elevado. Mas não. Falamos do Peugeot 208, a escolha ideal para quem procura um veículo citadino, espaçoso, confortável e económico – só com pontos a favor.

Equipado com um motor 1.2 a gasolina de 75 cavalos e caixa manual de cinco velocidades, o Peugeot 208 na versão Active oferece funcionalidades que vão tornar a sua condução mais prática e agradável. Entre as principais características, destacam-se o computador de bordo, espelhos retrovisores eléctricos, imobilizador electrónico do motor, protecções solares nas janelas traseiras, regulador de velocidade, entre outras comodidades.

O preço do Peugeot 208 é de 14 900 euros. Porém, pode optar por um financiamento a partir de 202,71 euros mensais, sem entrada inicial*, e ainda uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

