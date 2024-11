Ataque num bar do México provoca 6 mortes e 10 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e outras dez ficaram feridas na sequência de um ataque armado ocorrido hoje num bar do sudeste do México, noticia a agência AFP.

O ataque ocorreu na cidade de Vilahermosa, no Estado de Tabasco, segundo anunciou o Ministério Público mexicano, em conferência de imprensa.

De acordo com as autoridades mexicanas, um grupo de homens entrou no bar "em busca de uma determinada pessoa" e pessoas próximas acabaram por ser atingidas pelos tiros.