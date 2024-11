Pelo menos 11 pessoas morreram em ataques israelitas contra Gaza

Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, nos ataques israelitas realizados contra Gaza entre a noite de sábado e hoje, declarou a Defesa Civil do enclave palestiniano.

Hoje, a Defesa Civil anunciou a morte de 11 palestinianos, "incluindo crianças", em dois ataques aéreos contra campos de refugiados, em Al-Bureij e Al-Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, e disparos de artilharia em Beit Lahia.

Testemunhas relataram ainda à agência de notícias AFP um intenso fogo de artilharia na zona de Al-Mawasi (sul).

De acordo com a agência de notícias EFE, quatro crianças morreram nestes ataques israelitas.

Hossam Abou Safiyeh, diretor do hospital Kamel Adwan, no norte da Faixa Safiyeh de Gaza, ficou gravemente ferido durante a noite de sábado para hoje, após um ataque com 'drones' ao centro hospitalar.

Safiyeh foi ferido nas costas e na coxa por fragmentos de metal após o ataque ao complexo hospitalar, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmmud Bassal, sublinhando que o médico agora encontra-se "estável".

O hospital Kamel Adwan é um dos últimos que ainda funciona parcialmente no território palestiniano, que enfrenta uma grave crise humanitária.

As equipas deste hospital reportaram várias greves no estabelecimento nos últimos dias, com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a dizer-se "profundamente preocupada" com a situação de 80 doentes, incluindo oito em cuidados intensivos, e funcionários.

Os hospitais da Faixa de Gaza foram atingidos várias vezes desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque sem precedentes do grupo islamista palestiniano a Israel, em 07 de outubro de 2023.

O exército israelita afirma que o Hamas utiliza estes edifícios como bases, escondendo as suas atividades entre os civis, algo que o Hamas e o pessoal médico negam.

O norte do território palestiniano é palco de uma grande ofensiva, lançada em 06 de outubro pelo exército israelita, que diz querer impedir que o Hamas reconstitua as suas forças.

Mais de 44 mil pessoas já morreram em Gaza desde o início da guerra, segundo as autoridades do enclave, controladas pelo Hamas.