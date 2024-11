Dia Internacional das Cidades Educadoras celebrado no Funchal com várias actividades

A Câmara Municipal do Funchal vai promover três dias de actividades na Ludoteca do Parque de Santa Catarina como forma de celebrar o Dia Internacional das Cidades Educadoras, que se assinala a 30 de Novembro. 'A Cidade Educadora como laboratório de aprendizagens, cidadania e transformação social' é o tema desta iniciativa que se realiza entre 27 e 29 de Novembro.

As actividades são destinadas aos alunos do 1.º ciclo. “A ideia é convidar todos os participantes a viver e a usufruir da cidade enquanto espaço educador, promover a aprendizagem em contexto fora da sala de aula aliada ao contacto com a natureza, à cultura patrimonial e à cidadania”, refere Helena Leal, vereadora com o Pelouro da Educação.

"O maior espaço verde do centro histórico do Funchal será, desta feita, o laboratório de experimentação onde decorrerão as ações que contemplam jogos, desafios, quizz e a pintura de um mural, proporcionando aos participantes oportunidades educativas num contexto urbano, inclusivo, lúdico e dinâmico”, indica.

Segundo nota à imprensa, o Dia Internacional da Cidade Educadora é uma celebração internacional que tem como objectivo criar consciência sobre a importância da educação e dar visibilidade ao compromisso dos governos locais para a destacar como vetor gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social. Cerca de 380 municípios de 24 países aderiram a esta celebração desde a primeira edição, em 2016.

O Município do Funchal aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras, comprometendo-se com os princípios da Carta das Cidades Educadoras e empenhando-se diariamente em todas as áreas da governação municipal com vista à construção de uma Cidade Educadora.