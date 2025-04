Eduardo Jesus enaltece empresários que contribuem para “qualificar o destino”

“A costa Norte da Madeira é, sem dúvida alguma, uma parte fundamental deste destino turístico e que, por si só, é razão de atracção de milhares e milhares de pessoas que vêm à Madeira”, disse o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, durante a inauguração do Beerhouse Natural Pools, que se realizou, esta tarde, no Porto Moniz.

Nesse sentido, o governante frisou o investimento feito por aquele grupo empresarial que, no seu entender, é uma forma de “qualificar o destino”.

Qualificar significa fazermos melhor, oferecermos melhor e vendermos melhor”. Eduardo Jesus

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, destacou o facto de este empreendimento estar situado junto "àquelas que são consideradas as melhores piscinas do mundo a nível de água salgada".

Por outro lado, o administrador da empresa, João Carlos Nunes, espera "dar início a mais uma jornada de felicidade com o Beerhouse Natural Pools".

Ninguém como nós quer que este espaço e aquele que circunda seja o mais apelativo e o mais icónico. Um cartaz de beleza que impressiona não só quem cá passa, mas também aqueles que cá vivem e usufruem". João Carlos Nunes

O investimento feito neste espaço ronda os 4 milhões de euros.