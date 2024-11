A previsão meteorológica para este domingo, 24 de Novembro de 2024, é pouco convidativa (e recomendável) a passeios, como muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos. Muita chuva desde madrugada, segundo avisou o IPMA - inclusive com avisos laranja e amarelo, pelo menos até às 15h00 -, deixam claro que é dia que mais apetece ficar em casa, para quem puder.

Aviso laranja na Madeira na madrugada de domingo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja o nível de precipitação para a ilha da Madeira e que estará em vigor a partir das 3 horas da madrugada de domingo e que se prolonga até às 9 horas do mesmo dia. Durante este período, o IPMA prevê chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada.

Tanto é que foram lançados avisos da Capitania, da Protecção Civil e do IFCN.

Aviso amarelo para chuva prolongado até às 15 horas de amanhã O aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) devido à chuva forte prevista para este domingo foi prolongado.

Assim, segundo o IPMA, conte com céu muito nublado, períodos de chuva, sendo forte e persistente até ao final da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros. Havendo ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada.



Quanto ao vento será moderado a forte (25 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até

75 km/h, sendo forte (35 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 100 km/h, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir do início da tarde.

É esperada uma pequena descida de temperatura, em especial nas terras altas.

Instituto de Florestas desaconselha caminhadas este domingo O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) "desaconselha qualquer deslocação e a prática de qualquer actividade em espaços florestais e naturais tendo em conta as previsões para o dia de amanhã e sempre que esteja em vigor algum alerta meteorológico", anuncia uma nota de imprensa emitida esta noite.

Se estiver na zona do Funchal, conte com céu muito nublado, períodos de chuva, sendo forte e persistente até ao final da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros, e com possibilidade de ocorrência de trovoada, sendo que o vento soprará moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, com rajadas até 75 km/h, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) do

quadrante oeste a partir do início da tarde. Há, também, a previsão de uma pequena descida da temperatura mínima.

Aviso para mau tempo e má visibilidade no mar da Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para mau tempo para a orla marítima até às 6 horas de amanhã.

No mar, a costa Norte receberá ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando

gradualmente para 2 a 2,5 metros, enquanto que na costa Sul as ondas de sudoeste terão 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros, com a temperatura da água do mar a rondar os 21 e os 22º Celsius.