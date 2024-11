O treinador do Marítimo, Rui Duarte, acredita, que a equipa vai regressar aos triunfos já no jogo de sábado com o Feirense, 15h30, em Santa Maria da Feira- encontro antecipado da 15.ª jornada- isto depois de duas derrotas consecutivas.

“Neste momento não podemos olhar muito para a frente. Temos é que olhar para aquilo que conseguimos controlar. Só olhamos para o Feirense. Queremos sair desta situação. Dá uma dor enorme duas derrotas seguidas para um clube como o Marítimo. É muito doloroso para todos. Nós sentimos muito a dor das derrotas e queremos sair disto. Já falámos o que tivemos que falar, corrigimos o que tivemos que corrigir, mas temos que sair desta situação. Temos, no fundo, que marcar uma posição como equipa, como grupo. Temos que marcar uma posição forte e uma posição forte é entrar determinados no jogo com o Feirense para concretizar o nosso objectivo que é ganhar.”

No que se refere ao Feirense, Rui Duarte espera um adversário complicado. “Esperamos um adversário difícil dentro daquilo que é a sua qualidade de jogo. Em casa é uma equipa forte, mas estamos motivados e com ambição de alcançar um resultado positivo e um resultado positivo para o Marítimo é vencer.”