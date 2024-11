Aviso amarelo para chuva prolongado até às 15 horas de amanhã

O aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) devido à chuva forte prevista para este domingo foi prolongado.

Na Costa Sul e Regiões Montanhosas o aviso vigora agora até às 15 horas de amanhã, com chuva por vezes forte que pode ser acompanhada de trovoada.

Tal como já foi noticiado, o aviso amarelo entra em vigor às 00 horas, mas entre as 3h e as 9 horas sobe para laranja, abrangendo a Costa Sul e Regiões Montanhosas.

A partir das 9 horas o aviso ‘desce’ para amarelo na Costa Sul e Regiões Montanhosas até às 15 horas, como referido acima, e a Costa Norte e Porto Santo estão sob este aviso até às 12 horas de amanhã.

Foi também emitido um aviso amarelo para o vento no Porto Santo e Regiões Montanhosas entre as 00h e as 9 horas de domingo.