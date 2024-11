Ana Sousa reitera vontade do Governo em apoiar os jovens

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu, esta sexta-feira, 15 de Novembro, à sessão de abertura do ‘Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil 2024 (ERAJE)’, altura em que reiterou “a total abertura e sensibilidade do Governo Regional para continuar a apoiar os jovens”.

Revelando-se satisfeita com a forte adesão à iniciativa, promovida pela Direção Regional de Juventude sob a tutela da SRITJ, a secretária regional lembrou que o reforço do movimento associativo e o fortalecer das sinergias entre as colectividades são formas eficazes de criar oportunidades para a troca de experiências e o adquirir novas competências.

“O Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil, enquanto espaço formativo destinado aos dirigentes juvenis e estudantis da Região Autónoma da Madeira, é também um privilegiado espaço para conhecer novas realidades e desafios futuros a serem superados, muitos deles que emergem de novas demandas das sociedades contemporâneas”, vincou.

O ERAJE reuniu 140 jovens, no Colégio dos Jesuítas, representantes de 25 organismos juvenis.

“Este é um momento de reporte e análise, de escuta e esclarecimentos que nos trazem dos factos vivenciados e que muito contribuirão para a proficuidade das consequências que deste encontro resultarão”, rematou a tutelar da pasta da Inclusão.