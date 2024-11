Célia Pessegueiro alerta que "mais emprego não significa melhores condições de vida"

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, alertou esta quarta-feira, 20 de Novembro, para a realidade de que, apesar de uma aparente melhoria económica, as condições de vida de uma parte da população continuam a ser difíceis. Durante a apresentação pública da 'Avaliação do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens da Ponta do Sol 2021-2023' e do 'Plano Local para 2024-2027', promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ponta do Sol, a autarca destacou que “mais emprego não significa mais e melhores condições de vida”, referindo que o aumento do custo de vida dificultou o acesso a bens essenciais e à habitação para muitos cidadãos.

A autarca sublinhou que, embora o aumento do emprego seja positivo, o mesmo não resolve as desigualdades sociais que persistem na Região, afirmando que o custo de vida elevado tem gerado dificuldades acrescidas para a população, particularmente no acesso à habitação e aos bens essenciais.

Durante a sua intervenção, Célia Pessegueiro abordou ainda os desafios relacionados com a infância e a juventude no concelho. A presidente do Município agradeceu à equipa que trabalha para melhorar as condições de vida das crianças e jovens, especialmente aqueles que estão em risco: “O nosso papel enquanto responsáveis por esta comunidade é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar a exposição das crianças e jovens aos riscos, tentando que esta passagem pela infância e adolescência seja o mais tranquila possível e que não deixe sequelas para o futuro”.

A habitação foi apontada como um problema crescente nas famílias da Ponta do Sol. A presidente afirmou que, apesar das dificuldades, o município tem procurado ajudar, principalmente em situações urgentes, e que a integração no programa nacional '1.ª Direito', que visa apoiar a habitação, permitirá resolver muitas das carências identificadas nas famílias da Região.

Além disso, a presidente da Câmara destacou várias iniciativas desenvolvidas em parceria com associações locais, desportivas e culturais, para promover o bem-estar e a integração dos jovens em atividades que favoreçam o seu desenvolvimento. Célia Pessegueiro reafirmou a importância do apoio social, nomeadamente na área da educação, com a disponibilização de manuais escolares até ao 12.º ano e a atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior, que este ano teve um aumento significativo.

Por fim, a edil da Ponta do Sol lamentou as declarações de uma deputada do PSD à Assembleia da República, eleita pela Madeira, que “considera que as estatísticas da pobreza na Madeira estão erradas e responsabiliza as pessoas mais desfavorecidas de gerirem mal a sua vida”.

“É lamentável que uma deputada tenha um discurso de desprezo pelas pessoas que representa e que não procure apresentar soluções que visem, de facto, melhorar as condições da população", disse Célia Pessegueiro, lembrando que as estatísticas demonstram que a Madeira apresenta um dos maiores níveis de risco de pobreza do país e que a Região tem os salários médios mais baixos e os preços da habitação mais elevados a nível nacional.