Albuquerque desvaloriza decisão do Tribunal Constitucional

Miguel Albuquerque desvalorizou esta manhã uma eventual decisão do Tribunal Constitucional referindo-se a uma hipotética anulação da maioria dos parlamentares na Assembleia Legislativa que adiaram a votação da moção de censura para 17 de Dezembro.

“Mas quem vai anular? Quem é soberano nas decisões no parlamento não são os juizes nomeados para o Tribunal Constitucional. Aliás têm tido do meu ponto de vista decisões políticas muito complicadas nos últimos anos”, reagiu perante o facto de o líder do Chega ter recorrido ao TC para repor a legalidade, segundo sublinhou.

Ora Miguel Albuquerque acusou André Ventura de estar a recorrer a “números circenses” para disfarçar, complementou, “a derrota e a incoerência no Orçamento de Estado”.

Palavras que aconteceram à margem de uma visita a uma exploração agrícola na freguesia da Ponta do Sol.

O governante continua a insistir que o Orçamento Regional deve ser aprovado para que os diferentes sectores da economia não parem.