Vento ‘justificou’ aviso amarelo

Apenas o vento ‘justificou’ o aviso amarelo emitido pelo IPMA, e válido entre o início da tarde de ontem e o meio da madrugada de hoje, com quatro estacões/localidades a registar rajadas condizentes com o ‘alerta’: Ponta do Pargo (84 km/h), Caniçal/Ponta de São Lourenço (78 km/h), e Ponta de São Jorge e Ponta do Sol/Lugar de Baixo (72 km/h).