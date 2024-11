Chuva muito aquém de atingir quantidades para aviso laranja

Embora ainda esteja em vigor o aviso amarelo para a precipitação – até às 13:00 –, até às 09:00, altura em que vigorou o aviso laranja para a precipitação na ilha da Madeira, não se verificou qualquer registo condizente com a emissão de aviso meteorológico – nem mesmo em quantidade para aviso amarelo - em toda a rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.

É razão para se concluir que pelo menos nas 18 localidades da ilha da Madeira dotadas de estações meteorológicas e no Porto Santo (1) a chuva caída acabou por não ser significativa e mais ainda esteve longe de poder atingir níveis de aviso laranja (entre 20 a 30 mm/1h ou 30 a 40 mm/6h).

Apenas o extremo de chuva registado na estação dos Prazeres esteve perto de poder corresponder a aviso amarelo (9,8 mm/1h).

Nas últimas 24 horas o maior acumulado de precipitação foi registado no Pico do Areeiro (25,7 mm).

Valores da precipitação, para já, muito aquém do previsto e que levaram à emissão de avisos amarelo e laranja.

Nos últimos dias o único registo de precipitação condizente com os critérios de emissão de aviso (amarelo) foi registado na noite de quinta-feira no Porto Moniz (10,1 mm/1h).