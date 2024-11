Gesba associa-se ao Novembro Azul

A Gesba associa-se à campanha Novembro Azul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e, neste sentido, a sede da empresa pública encontra-se iluminada de azul, alertando, assim, para a prevenção e sensibilização do cancro da próstata.

Durante o corrente mês, a Gesba vai colaborar também com a LPCC em diversas actividades, incluindo a participação na Corrida do Homem. Este evento visa aumentar a consciencialização sobre a importância da prevenção e do rastreio precoce do cancro da próstata, incentivando a população masculina a adoptar hábitos de saúde mais vigilantes.

Adicionalmente, a empresa irá fornecer informações detalhadas aos seus colaboradores sobre a prevenção e o rastreio do cancro da próstata. Esta acção informativa "é crucial para difundir conhecimentos e promover atitudes preventivas, sublinhando a importância do diagnóstico precoce e da adopção de práticas de vida saudáveis", refere um comunicado de imprensa.

Ao informar os colaboradores sobre os sinais de alerta e os procedimentos de rastreio, a GESBA acredita que está a promover activamente uma cultura de saúde preventiva que pode salvar vidas.

Com esta parceria, a empresa pública reforça a sua responsabilidade social e o seu compromisso com a saúde dos seus colaboradores e da comunidade em geral.

De acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o cancro da próstata é, actualmente, o tipo de cancro mais frequente no homem e a segunda causa de morte na população masculina.