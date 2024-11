"Estou confiante que o meu nome sairá limpo, como está limpo a 100%"

O empresário Custódio Correia, arguido num processo judicial, está confiante de que o seu nome "sairá limpo, como está limpo a 100%". O CEO da Socicorreia falava à margem da visita a uma empreitada de construção de um lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal.

"Tudo o que eu li naquele processo eu não encontrei uma vírgula de alguma coisa que fosse credível, nada, zero", afirmou ainda, quando questionado pelos jornalistas sobre esse processo. "Nem sequer consigo perceber como é que se consegue criar um filme, um cenário, de alguma coisa que eu não me revi naquilo, não me envolvia em nada, zero. Eu não me revi em nada daquele que foi o processo e que deu aquela detenção", declarou.

O empresário garantiu ainda que a sua empresa continua a trabalhar como antes, admitindo que o processo fez mais moça fora do país do que propriamente em Portugal, onde continuou a laborar normalmente.

Custódio Correia admitiu que, por opção própria, reduziu no concurso a obras públicas, que representa cerca de 10% do seu negócio. Questionado sobre se a redução estava relacionada com este processo judicial, negou e respondeu que está relacionada com a capacidade de resposta e com a falta de mão-de-obra. "A opção foi, vamos investir então com as privadas e abrandarmos nas públicas", declarou.