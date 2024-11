Livro de Élvio Passos e João Lizado em destaque no Clube de Leitura da Biblioteca do Funchal

A próxima sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, agendada para dia 27 de Novembro, pelas 18 horas, vai ser dedicada à obra 'Presos Políticos do Estado Novo na Madeira', da autoria do jornalista do DIÁRIO Élvio Passos e de João Lizardo.

O tema deste livro está na ordem do dia, dado que se assinalou neste ano os 50 anos do 25 de Abril, que restituiu ao nosso país a liberdade perdida durante o período em que Portugal viveu à sombra do fascismo. "Fruto da investigação aprofundada realizada pelos dois autores, vieram à luz do dia factos até agora desconhecidos acerca do clima de repressão vigente na nossa ilha, durante várias décadas, que levou à prisão de muitos madeirenses, alguns dos quais foram enviados para cadeias no Continente, privando-os assim, do contacto próximo com os seus familiares", indica nota à imprensa.

Élvio Passos é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Técnica de Lisboa e desde 2004 trabalha como jornalista no DIÁRIO.

Já o advogado João Palla Lizardo, é natural de Torres Vedras e encontra-se radicado há cerca de 50 anos na Madeira. Quando estudante em Coimbra participou nas lutas estudantis, em particular na crise académica de 1969, onde foi dirigente da UEC e militante do PCP.