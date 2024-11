Élvio Sousa acusa PS de estender “tapete laranja” ao PSD

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, acusa o PS de estender o “tapete laranja” ao PSD, viabilizando a continuidade do Governo.

“Neste momento, a responsabilidade da governança e a responsabilidade da estabilidade, depois da atitude vergonhosa do PS está no PS. Nós temos sido coerentes desde o início. O PS ao viabilizar um adiamento da Moção de Censura está nas suas mãos a estabilidade. Nós não temos responsabilidades nesta instabilidade política. A partir do momento em que o PS estabelece um tapete vermelho ou laranja ao PSD está a viabilizar a continuidade do Governo”, afirmou, hoje, no final da reunião da Comissão Política Nacional do Juntos Pelo Povo.

Sobre se a aliança entre o JPP, PS e CHEGA para viabilizar a Moção de Censura ao Governo Regional poderá originar novos 'casamentos' no futuro, disse que este assunto não foi discutido na reunião da Comissão Política Nacional do Juntos Pelo Povo.

Hoje temos uma realidade, amanhã podemos ter outra. Não analisamos esse cenário, apenas dizemos, e é óbvio, que estamos sempre prontos para qualquer contrariedade ou barreira que nos possa apresentar de futuro”. Élvio Sousa

A Comissão Política Nacional do Juntos Pelo Povo (JPP) aprovou, hoje, por unanimidade, a Moção de Censura ao Governo Regional PSD/CDS de Miguel Albuquerque.