"Nós avisámos que este governo não era de confiança", lembra Élvio Sousa

O JPP vai apoiar a proposta do PS para auditorias do Tribunal de Contas a actos de governação e Élvio Sousa lembra que o seu partido tem levantado questões que "tocam fundo" no que é a falta de transparência na Região. O JPP, diz, mostra as "manobras e jogadas" do presidente do Governo Regional. Entre elas, a questão das viagens de Miguel Albuquerque.

"Amanhã haverá uma reunião dos donos disto tudo para saberem o que acontecerá com os seus negócios", informou.

Élvio Sousa afirma que os tais "donos disto tudo", que são "donos da comunicação social", já tinham "os negócios destinados e eis que o CH, o principal fiador, vem com uma moção de censura".

Sobre o momento político, diz que "o PSD e o CDS criaram a crise e têm de a resolver".

"Nós avisámos que este governo não era de confiança", afirma o líder do JPP que assegura que o seu partido não se deixa "intimidar" e que não pode ser responsabilizado pelas consequências da crise política.