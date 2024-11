ADN denuncia alegadas infestações de ratos e baratas em estruturas de apoio a pessoas com deficiência

O coordenador regional do ADN - Alternativa Democrática Nacional, Miguel Pita, revelou que têm chegado ao seu partido "relatos de infestações de ratos e baratas em estruturas de apoio a pessoas com deficiência sob a tutela do Instituto de Segurança Social". Uma situação, que, conforme realça, tem vindo a "preocupar os familiares destes utentes".

Os CACI - (Centros de Actividades de Capacitação para a Inclusão) acolhem pessoas com deficiência e outras comorbilidades que aí passam o dia e realizam diversas actividades. Nesses centros são realizadas diversas refeições diárias e têm havido relatos da parte dos utentes acerca da presença de ratos e baratas nas cozinhas alguns desses centros", reforça o Miguel Pita num comunicado remetido hoje às redacções.

É do conhecimento geral que a presença de ratos e baratas numa cozinha onde são preparadas refeições pode desencadear contaminação de alimentos gerando intoxicações alimentares. A mesma situação num estabelecimento comercial originaria multa e o encerramento do mesmo, o Partido ADN-Madeira não compreende que esta situação ocorra em serviços públicos desta índole que deveriam ser alvo de desinfestação regular Miguel Pita, ADN

O ADN-Madeira diz ainda ter conhecimento que, "na origem deste problema está o não cumprimento dos pagamentos de desinfestação em alguns dos CACI existentes na RAM, levando à não renovação dos respectivos contratos" e exige esclarecimentos ao Instituto de Segurança Social da Madeira.